Schalke haalt middenvelder van Wolfsburg: ‘Gesprekken gaven de doorslag’

Schalke 04 heeft zich per direct versterkt met Daniel Caligiuri. Als de Italiaanse middenvelder in Gelsenkirchen door de medische keuring heen komt, tekent hij een contract tot 2020. Naar verluidt is er een bedrag van tweeënhalf miljoen euro gemoeid met de overgang.

De 29-jarige middenvelder was in Wolfsburg in het bezit van een aflopend contract, dus het was die Wölfe er alles aan gelegen hem deze winter nog van de hand te doen. Door de blessure van Rahman Baba, die door een kruisbandblessure de rest van het seizoen ontbreekt, heeft Schalke 04 toegeslagen. “Eigenlijk hadden we Daniel in de zomer willen halen”, geeft technisch directeur Christian Heidel toe op de website van de club.

Caligiuri was dit seizoen een vaste waarde bij VfL Wolfsburg, maar is blij naar Gelsenkirchen te vertrekken. “Ik was heel blij te horen dat een grote club als Schalke geïnteresseerd was in mij. De gesprekken met Christian Heidel en trainer Markus Weinzierl gaven de doorslag, ze waren enthousiast over de weg die ze met Schalke zijn ingeslagen. Ik kijk ernaar uit om bij te kunnen dragen aan de successen van de club”, zegt de middenvelder, die eerder in zijn loopbaan uitkwam voor SC Freiburg.