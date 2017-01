‘FC Twente moet komende zomer noodgedwongen de transfermarkt op’

De kans is groot dat FC Twente komende zomer op zoek gaat naar een nieuwe doelman en een nieuwe spits. Volgens Voetbal International gaan beide posities na afloop van het dit seizoen vrijkomen in het elftal van trainer René Hake.

De contracten van de huidige doelmannen Nick Marsman en Sonny Stevens lopen komende zomer af. Zij werden gehaald in de tijden dat FC Twente nog forse salarissen betaalde, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat zij akkoord gaan met een behoorlijk vermagerd contract. Ook centrumspits Enes Ünal zal uit Enschede vertrekken. De Turk is immers gehuurd van Manchester City en zal terugkeren naar Engeland.

Deze winter versterkte FC Twente zich al met Oussama Assaidi. De linkeraanvaller is echter nog niet speelgerechtigd, zo meldt het Algemeen Dagblad. Assaidi is na zijn contractontbinding bij Al-Ahli nog niet vrijgegeven, waarschijnlijk omdat er momenteel een wisseling van de wacht plaatsvindt in het bestuur van de club uit Dubai. Het nieuwe bestuur heeft geen haast om Assaidi vrij te geven. FC Twente heeft via de KNVB een procedure gestart om een nooddocument aan te vragen, waardoor de aanvaller voorlopig vrijgegeven wordt.