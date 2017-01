Ferguson geniet: ‘Er is een kans, als dat ventje bij Manchester United blijft’

Wayne Rooney kroonde zich afgelopen zaterdag met een doelpunt tegen Stoke City tot topscorer allertijden van Manchester United. Sir Alex Ferguson haalde de aanvaller in 2004 naar Old Trafford. De Schotse oefenmeester had niet gedacht dat het Rooney zou lukken om het record van Sir Bobby Charlton uit de boeken te schieten.

“Het record van Charlton was al behoorlijk indrukwekkend, ik had nooit verwacht dat dat te breken was. Wat Rooney heeft gedaan is dus echt een prestatie van wereldformaat”, zegt Ferguson tegen de BBC. “Dat had ik me toen echt niet kunnen voorstellen. Bobby had het record met 249 goals stevig in handen, maar het is Wayne toch gelukt om dat aantal te verbeteren. En daar had hij ook nog eens veel minder wedstrijden voor nodig.”

Volgens José Mourinho is Marcus Rashford in staat om het record van Rooney in de toekomst te verbreken. “Er is een kans, als dat ventje bij United blijft en zich ontwikkelt zoals Wayne heeft gedaan. Maar het wordt een enorme klus. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig spelers die meer dan tien jaar bij een club blijven”, stelt Ferguson. Hij twijfelt niet over het mooiste doelpunt dat hij ooit zag van Rooney. “Dat was de omhaal in de wedstrijd tegen Manchester City. De voorzet van Nani boog af, dus wat hij met zijn lichaam deed, was extra knap.”