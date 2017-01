‘Een transfer naar Real Madrid of Barcelona zou geen stap omhoog zijn’

Robert Lewandowski werd in de afgelopen seizoenen meerdere malen in verband gebracht met een transfer naar de top van LaLiga. De Poolse topschutter zit echter op zijn plek bij Bayern München en hij denkt dat hij er met een overstap naar een van de Spaanse grootmachten in sportief opzicht niet op vooruit zou gaan.

“Bayern München is een van de beste teams ter wereld en staat op gelijke hoogte met Real Madrid en Barcelona”, vertelt hij in gesprek met BILD. “Een transfer zou dus wat mij betreft geen stap omhoog zijn, wij kunnen ook alle prijzen winnen. Daarnaast voel ik me op mijn gemak in München.”

Arjen Robben liet eerder weten dat hij dacht dat de selectie van der Rekordmeister misschien aan de krappe kant is, maar Lewandowski deelt dat gevoel niet: “Het is niet alsof we maar veertien spelers hebben. Ik denk dat de omvang van de selectie perfect is, het is een van onze sterke punten in de strijd om de titel. Het aantal spelers is precies goed en het zorgt ervoor dat iedereen gemotiveerd blijft, aangezien iedereen een kans ziet om de eerste elf te halen.”