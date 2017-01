‘Feyenoord moet nog even wachten op mijn terugkeer, maar ze doen het prima’

Karim El Ahmadi bereikte dinsdag met Marokko de kwartfinales van de Afrika Cup door Ivoorkust met 1-0 te verslaan. Feyenoord moet de middenvelder daardoor nog even missen, die zelf hoopt zo lang mogelijk weg te blijven. Volgens El Ahmadi is alles vanaf de knock-outfase mogelijk.

“De landen met de aansprekende namen zijn er al niet meer bij. Grote namen tellen niet. Ik heb al vaak gezegd, het is hier niet te vergelijken met voetballen in Europa”, stelt de 31-jarige middenvelder in het Algemeen Dagblad. “Marokko wacht al zo lang op succes, we willen dat nu in Gabon voor elkaar krijgen. Maar geloof me, dat is niet gemakkelijk.”

Feyenoord mist de ervaren middenvelder in ieder geval nog in het thuisduel tegen NEC. “En hopelijk ook de wedstrijd tegen FC Twente op 5 februari. Want dat zou betekenen dat hier in Gabon de finale heb gehaald met Marokko”, zegt El Ahmadi. Hij probeert zijn club zo goed en zo kwaad als dat kan te blijven volgen. “Tegen Willem II kon ik de wedstrijd niet volgen want het wifi-signaal in de hotels in Gabon is te zwak om een livestream te laten draaien op de laptop. Maar uiteraard heb ik wel contact met spelers. En ik heb trainer Giovanni van Bronckhorst ook gesproken.”

“Zes punten is gewoon goed, daar ben ik heel blij mee. Nu hopen dat ze deze week ook Vitesse uitschakelen in het bekertoernooi. Ze moeten in de Kuip dus nog maar even wachten op mijn terugkeer. Maar ze doen het prima zonder mij”, besluit de middenvelder. Met Marokko wacht voor hem in de kwartfinales een wedstrijd tegen Egypte of Ghana.