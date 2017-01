‘Het lijkt erop dat Blind mij niet ziet of mij geen kans wil geven’

Patrick van Aanholt maakt furore in Engeland. De verdediger is een vaste waarde bij Sunderland en wordt momenteel begeerd door Crystal Palace, dat miljoenen over zou hebben voor Van Aanholt. Desondanks is hij geen vaste keuze in de selectie van het Nederlands Elftal.

Dat is iets wat knaagt aan Van Aanholt, die voor de afgelopen WK-kwalificatiewedstrijden genegeerd werd door bondscoach Danny Blind. “Het lijkt erop dat de bondscoach mij niet ziet of zo. Of dat hij mij geen kans wil geven. Dat is natuurlijk jammer. Niet alleen omdat ik fit ben, maar ook in vorm”, zegt de verdediger van Sunderland tegen Voetbal Inside.

Bij the Black Cats is Van Aanholt vaste waarde. Totaal speelde hij dit seizoen 26 wedstrijden in het shirt van Sunderland. “Ik heb weleens gehoord dat je bij je club moet spelen om in aanmerking te komen voor Oranje. Ik ga geen namen noemen, maar sommige jongens die bij Oranje zitten, of in de voorselectie, spelen niet eens, ik wel. Ik speel elke week. Sterker nog, ik heb de laatste jaren bijna geen wedstrijden gemist.”