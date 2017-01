Feyenoord verhuurt verdediger: ‘Mooie kans zich verder te ontwikkelen'

FC Den Bosch huurt Bert Koomen het komende half jaar van Feyenoord, zo meldt de club op zijn website. De twintigjarige verdediger speelde in de beloften van de Rotterdamse club en tekende onlangs zijn eerste profcontract. Koomen speelt al sinds de E-pupillen bij Feyenoord.

“Met de komst van Bert halen we een talentvolle, jonge verdediger in huis die prima als rechtervleugelverdediger uit de voeten kan. We zijn dan ook blij dat hij het team voor de rest van het seizoen komt versterken”, zegt trainer Wiljan Vloet op de website van FC Den Bosch. “Voor Bert is de overstap naar FC Den Bosch een mooie gelegenheid om kennis te maken met het betaald voetbal en een uitgelezen kans om zichzelf verder te ontwikkelen.”

In mei tekende Koomen zijn eerste profcontract, dat hem tot 2018 aan Feyenoord bindt. Van een debuut in de hoofdmacht kwam het voor de jonge verdediger nog niet. Dit seizoen speelde Koomen enkele wedstrijden voor de beloften van Feyenoord.