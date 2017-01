‘‘Hammer blow’ voor Southampton: Van Dijk moet maanden toekijken’

Virgil van Dijk kan voorlopig niet in actie komen voor Southampton en het Nederlands elftal. De centrale verdediger liep zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Leicester City (3-0) een enkelblessure op en The Sun meldt dat Van Dijk ongeveer drie maanden buitenspel zal staan.

De boulevardkrant spreekt van een ‘hammer blow’ en dat is het niet alleen voor the Saints, maar ook voor Danny Blind. De bondscoach lijkt in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (25 maart) en in de vriendschappelijke ontmoeting met Italië (28 maart) namelijk geen beroep te kunnen doen op de 25-jarige Van Dijk.

Als de berichtgeving klopt, dan moet de twaalfvoudig international van het Nederlands elftal ook een streep zetten door ongeveer tien wedstrijden in de Premier League, waaronder de duels met Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur.