Coutinho verlengt en wordt topverdiener bij Liverpool

Philippe Coutinho heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. De 24-jarige aanvallende middenvelder heeft zijn tot medio 2020 doorlopende verbintenis tot de zomer van 2022 laten openbreken, zo meldt Liverpool via de officiële kanalen.

De Braziliaan mag zich volgens de BBC nu de best betaalde speler in de selectie van the Reds noemen, want hij gaat bij zijn nieuwe arbeidsovereenkomst ruim 173.000 euro op weekbasis verdienen, al rept de Daily Mirror zelfs over een honorarium van 230.000 euro per zeven dagen. Door het nieuwe contract lijkt het geïnteresseerde Barcelona voorlopig niet op de komst van Coutinho te hoeven rekenen.

“Ik wil iedereen bij de club bedanken en ben erg blij met dit nieuwe contract. Dit is een club die ik erg dankbaar ben en ik ben hier erg gelukkig. Ik zal vanaf nu alleen maar harder werken om het vertrouwen terug te betalen. Dit nieuwe contract is een grote eer voor mij”, aldus de 23-voudig international. Hij kwam in 163 wedstrijden voor Liverpool tot dusverre tot 34 doelpunten en 35 assists.

Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 25 Jan 2017 om 12:11 PST