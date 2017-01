Dortmund laat gewilde aanvaller pas bij bod van tachtig miljoen euro gaan

Pierre-Emerick Aubameyang wordt veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar een Europese grootmacht. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke laat weten dat geïnteresseerde clubs diep in de buidel moeten tasten. Een bod van tachtig miljoen euro zou Borussia Dortmund pas aan het twijfelen brengen.

“Als we zo’n bod binnen krijgen, ga ik met technisch directeur Michael Zorc, voorzitter Reinhard Rauball en Pierre-Emerick om de tafel. We moeten de situaties onderscheiden als er een bod van tachtig miljoen komt, maar er is geen druk. Ik zou het prettiger vinden als er geen bod binnen kwam”, zegt Watzke tegen Kicker.

“Auba was ons alternatief voor wat toen het einde van de wereld was, nadat Robert Lewandowski vertrok. We kunnen nooit garanderen dat een speler bij Borussia Dortmund blijft, maar we vinden altijd een oplossing”, stelt de algemeen directeur van die Borussen. “Hij is zeker genoeg om naar een betere club te gaan. Dat zijn er maar een paar.”