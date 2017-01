‘Niet normaal, die ploeg zou in Nederland zo kampioen worden’

Guyon Fernandez hoort aan het einde van de week of hij in aanmerking komt voor een contract bij ADO Den Haag. De dertigjarige aanvaller is sinds maandag op proef bij de club van trainer Zeljko Petrovic, al weet hij dat er financieel niet veel mogelijk is bij de huidige nummer dd van de Eredivisie.

“Maar ik kom hier niet om geld op te halen. Ik wil weer lekker voetballen”, aldus Fernandez in een interview met De Telegraaf. Van begin april tot het einde van het afgelopen seizoen kwam Fernandez uit voor Stal Kamyanske, dat getraind werd door Joop Gall. Die club kon mede door de onrust in Oekraïne nooit rekenen op veel support.

Stal speelde in april bijvoorbeeld met 3-3 gelijk tegen Shahktar Donetsk en die thuiswedstrijd werd door zevenhonderd toeschouwers bezocht. “Het was financieel goed ben ik eerlijk, maar dát was niet best. De zondag ervoor troffen we dezelfde jongens die in de Europa League speelden met Shakhtar. Ik heb zelden tegen zulke goede spelers gespeeld, niet normaal. Die ploeg zou in Nederland zo kampioen worden”, aldus Fernandez.