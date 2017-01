‘Barcelona wilde hem huren, maar Sebastian zei zelf ‘nee’’

Sebastian Giovinco heeft de kans laten lopen om voor Barcelona te spelen. De 29-jarige schaduwspits van Toronto FC was een jaar geleden in beeld bij de club uit Catalonië, zo vertelt zaakwaarnemer Andrea D’Amico aan Mediaset.

“De directeuren van Barcelona kwamen een jaar geleden naar Milaan met de intentie om Giovinco op huurbasis te contracteren, maar Sebastian zei zelf ‘nee’. Toronto had hem anders ook niet laten gaan. Hij was gehaald om de club te helpen groeien”, aldus D’Amico.

De interesse van Barcelona in Giovinco, 23-voudig international van Italië, lekte vorig jaar al uit. Onder meer RAI meldde bijvoorbeeld al dat Barcelona contact had opgenomen met D’Amico om over een eventuele samenwerking te praten. Giovinco bleef dus in Canada en maakte intussen 45 doelpunten in 72 wedstrijden voor Toronto.