‘Real Madrid-routinier tekent komende zomer megacontract in China’

Volgens El Mundo Deportivo gaat Képler Laveran Lima Ferreira, oftewel Pepe, binnen afzienbare tijd een contract ondertekenen bij Hebei China Fortune. Het contract van de Portugees bij Real Madrid loopt komende zomer af en hij is daardoor transfervrij. Met een jaarsalaris van vijftien miljoen euro wordt Pepe naar China gelokt.

Pepe liet onlangs weten dat hij zijn contract bij Real Madrid wilde verlengen. De Koninklijken boden de Portugees een contract voor nog één jaar, maar hij wilde een contract voor twee jaar. Daarop heeft Real Madrid besloten om Pepe geen aanbieding meer te doen en hem aan het einde van het seizoen transfervrij te laten gaan.

Eerder waren er al de geruchten dat Hebei China Fortune Pepe een aanbieding had gedaan. Nu wordt gemeld dat de verdediger in gaat op de avances van de Chinese club, die hem het drievoudige van zijn huidige salaris bij Real Madrid biedt. Pepe gaat op jaarbasis vijftien miljoen euro verdienen, het is niet bekend voor hoeveel jaar hij tekent in China.