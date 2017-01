Elia vecht tegen beeldvorming: ‘Hij had die gedeukte auto geshopt’

Eljero Elia baalt van het beeld dat er van hem is ontstaan. De 29-jarige aanvaller haalde in het verleden meerdere keren de boulevardpers en hoewel hij in een interview met Voetbal International zegt dat hij erom kan ‘lachen’, vindt hij het wel vervelend dat het publiek bepaalde zaken voor waarheid aan is gaan zien.

Elia werd met Marko Arnautovic al eens uit de selectie van Werder Bremen gezet omdat zij ‘te veel met zichzelf bezig waren’ en in april 2013 werd het duo opnieuw voor onbepaalde tijd verbannen. Elia en Arnautovic zouden een straatrace hebben gehouden waarbij zij zouden zijn aangehouden, maar Elia herhaalt dat enkel Arnautovic werd aangesproken door de politie en dat hij zelf niet eens achter het stuur zat. Elia lag naar eigen zeggen te slapen in de auto van zijn broer; men reed twintig kilometer achter de wagen van de Oostenrijker.

Een maand na de vermeende ‘straatrace’ haalde Elia opnieuw het nieuws, en niet vanwege zijn sportieve prestaties. De peperdure Bentley van de voormalig international raakte total loss en er werd gesuggereerd dat Elia te hard had gereden. “Die foto was in elkaar gezet door een fotograaf, die mij voor die gedeukte auto had geshopt. Ik wilde die wagen verkopen, dus even snel die Bentley wassen en weer naar huis. Dan rij ik de brug op en 'beng', rijdt er iemand zó in mijn zijkant”, aldus Elia in het weekblad.

“Daarna hoor je de verhalen: Eljero dronken achter het stuur, Eljero veroorzaakt aanrijding, Eljero geeft geen moer om zijn auto, om zijn luxe, hij zou het geld beter aan andere mensen kunnen geven…”, aldus Elia, die het heeft opgegeven om tegen de beeldvorming te vechten en vooral zijn voeten wil laten spreken. Hij kwam dit seizoen tot dusverre tot zeven doelpunten en zes assists in achttien officiële wedstrijden in dienst van Feyenoord.