‘Ik denk dat hij voor Arsenal en Tottenham een goede versterking kan zijn’

PSV nam Gastón Pereiro in de zomer van 2015 voor vijf miljoen euro over van Nacional en verwachtte veel van de aanvaller, maar de Uruguayaan laat het niet altijd zien in het Philips Stadion. Ook Aad de Mos vindt dat de linkspoot zich nadrukkelijker moet laten gelden, al denkt hij ook dat Pereiro in een ander systeem beter zou renderen.

De trainer in ruste vertelt in het Eindhovens Dagblad dat hij Pereiro als nummer tien op zou stellen én dat PSV misschien iets anders moet spelen om het optimale uit de voormalig jeugdinternational te halen: “In een ploeg die heel dominant speelt, zou hij beter tot zijn recht komen en ik denk dat hij zelfs voor Arsenal en Tottenham Hotspur een goede versterking zou kunnen zijn. PSV speelt toch vaak met de handrem erop en gaat pas los als het echt moet.”

De Mos voegt eraan toe dat Pereiro ‘onvoorwaardelijk vertrouwen’ moet voelen om zich optimaal te kunnen laten zien: “Dan pas kan hij echt stappen zetten. Die fase had hij nu eigenlijk al wel gepasseerd moeten zijn. PSV heeft een tekort aan aanvallers en niemand hijgt hem in de nek. Hij speelt en de andere aanvallers zijn voor hem niet bedreigend.” Pereiro heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2020.