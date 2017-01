Sparta naar halve finale na bloedstollende penaltyserie

Sparta Rotterdam heeft zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. De formatie van trainer Alex Pastoor speelde dinsdagavond na 120 minuten met 1-1 gelijk tegen FC Volendam en nam de strafschoppen uiteindelijk beter. Richairo Meulens groeide uit tot de schlemiel van de avond, want de aanvaller van de thuisploeg miste de beslissende strafschop en zag Sherel Floranus later wél doel treffen.

Sparta moest zich redden zonder Pastoor, die een schorsing uitzit vanwege een ruzie met de vierde official tijdens de uitwedstrijd tegen AZ. In Alkmaar nam Sparta wel een verdiend punt mee (1-1) en dus bleef de opstelling ongewijzigd. Hetzelfde gold voor Volendam, dat met 3-1 zegevierde over FC Eindhoven. Er was zodoende opnieuw een basisplek weggelegd voor de achttienjarige Joey Veerman; het talent dat zijn eerste twee doelpunten in het profvoetbal maakte tegen Eindhoven. Na een klein halfuur tegen Sparta volgde bijna nummer drie: de jongeling kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten en twijfelde geen moment; zijn uithaal verdween via de binnenkant van de paal uit het doel.

Het was een van de weinige serieuze kansen van de eerste helft, die voornamelijk werd gekenmerkt door vuurwerk. De wedstrijd was al iets later begonnen vanwege de rook. In combinatie met de dichte mist kwam de rook het zicht van de spelers en het publiek niet ten goede en tijdens het duel waren er nog enkele flinke knallen te horen. De omroeper voelde zich genoodzaakt te vragen of het publiek kon ophouden met afsteken. Van ‘vuurwerk’ op het veld was weinig sprake: Volendam hield de linies kort op elkaar rond het eigen strafschopgebied en maakte het voor Sparta moeilijk om een opening te vinden. Tegelijkertijd werden De Wijdbroeken behoudens de poging van Veerman ook niet gevaarlijk.

De tweede helft vormde voor de neutrale toeschouwer geen verbetering. Een verlenging werd steeds onvermijdelijker, daar beide ploegen slechts sporadisch voor de doelen opdoken. Een van die momenten was vijf minuten na rust: na een uitbraak en een scherpe voorzet kon Kevin van Kippersluis de bal binnenlopen, maar Bert Steltenpool kwam voor zijn ploeggenoot en probeerde het zelf. Dat bleek geen goede beslissing. Volendam maakte de meeste aanspraak op een doelpunt: de thuisploeg liet Sparta achter de bal aanlopen en de bezoekers hadden moeite om de rappe buitenspelers bij te benen. Het ontbeerde de Rotterdammers bovendien aan creativiteit, al vloog een rollertje van Paco van Moorsel vlak voor tijd voorlangs.

Sparta kreeg dus de laatste kans van de officiële speeltijd en ook de eerste mogelijkheid van de verlenging was voor het bezoek. Denzel Dumfries raakte de bal niet goed, waardoor Hobie Verhulst redding kon brengen. De spelers van Volendam vertoonden tekenen van kramp, terwijl Sparta profiteerde van het feit dat men minder energie had verbruikt. Na 108 minuten viel de 0-1: Thomas Verhaar ontving de bal van Stijn Spierings, kwam naar binnen en verraste de doelman met een schot in de korte hoek. Sparta dacht al verder te bekeren, maar een knal van Steltenpool leverde na 110 minuten de 1-1 op. In de strafschoppenserie trok Sparta aan het langste eind: Steltenpool, Kevin van Kippersluis en Meulens misten, terwijl aan de kant van Sparta Mart Dijkstra en Michel Breuer het vizier niet op scherp hadden staan.