‘PSV denkt aan terugkeer van Jefferson Farfán’

Jefferson Farfán maakt mogelijk zijn rentree bij PSV. De 32-jarige rechtsbuiten zit sinds zijn vertrek bij Al-Jazira in oktober zonder werkgever en staat volgens El Bocón in de belangstelling van de nummer drie van de Eredivisie. De concurrentie in de strijd om de Peruviaan is echter niet mals.

Farfán, 69-voudig international, zou ook in beeld zijn bij Fenerbahçe, Sheffield Wednesday, Celta de Vigo, América de Cali, Allianza Lima, Independiente Santa Fé en bij clubs uit Brazilië, Rusland, Mexico, China en de Major League Soccer. Hij leek aanvankelijk op weg naar Allianza, want die club had al sponsoren bereid gevonden om het salaris van Farfán te betalen. De buitenspeler zette uiteindelijk zelf een streep door een terugkeer.

Of een terugkeer in het Philips Stadion voor Farfán meer voor de hand ligt, zal de toekomst moeten uitwijzen. PSV is door het vertrek van Beto en Luciano Narsingh wel op zoek naar een extra voorhoedespeler, ook omdat Florian Jozefzoon heeft aangegeven weg te willen. PSV hanteert voor hem een vraagprijs van een half miljoen euro. Voor Farfán hoeft vanwege diens transfervrije status niets betaald te worden.

Foca, zoals Farfán ook wel genoemd wordt, omt uit de jeugdopleiding van Allianza Lima en maakte daar ook zijn debuut in het profvoetbal. Hij vertrok in 2004 naar PSV en met de Eindhovenaren won hij onder meer vier landstitels en één keer de KNVB Beker. Farfán verkaste in de zomer van 2008 voor naar verluidt tien tot veertien miljoen euro naar Schalke 04 en speelde daarna alleen nog voor Al-Jazira.