Marokko stuurt titelhouder Afrika Cup naar huis na wereldgoal van Alioui

Karim El Ahmadi keert voorlopig niet terug naar Feyenoord. Marokko had dinsdagavond tegen Ivoorkust genoeg aan een punt om door te stoten naar de kwartfinale van de Afrika Cup, maar mocht drie punten bijschrijven: 1-0. Het doelpunt van Rachid Alioui was van grote schoonheid. De winnaar van Groep C is echter DR Congo, dat met 1-3 te sterk was voor Togo.

Marokko - Ivoorkust 1-0

Ivoorkust moest winnen om door te komen, maar dat was aan het veldspel niet af te lezen. Het middenveld van het West-Afrikaanse land kwam er nauwelijks aan te pas, wat ook de verdienste was van Marokko. De Leeuwen van de Atlas waren zelf voornamelijk dreigend via standaardsituaties. Fayçal Fajr was verantwoordelijk voor het gevaarlijkste moment van het eerste bedrijf: zijn vrije trap trof de lat. Net als in de eerste helft begonnen beide ploegen tam aan de tweede helft. Na 63 minuten kwam Marokko toch op voorsprong: invaller Alioui krulde de bal van aanzienlijke afstand op heerlijke wijze in de bovenhoek. El Ahmadi, die een uitstekende wedstrijd speelde, bekert zodoende door. Wilfried Kanon van Ivoorkust keert terug naar ADO Den Haag.

Togo - DR Congo 1-3

Congo had de touwtjes in de eerste helft in handen. Veel kansen waren er niet, maar een doelpunt van Junior Kabananga was na een klein halfuur genoeg om de ban te breken. De aanvaller van FC Astana troefde Serge Gakpé af op fysieke kracht en schoot raak in de rechterhoek. Het was zijn derde doelpunt van het toernooi, waarmee Kabananga topscorer is. Kabananga raakte kort voor rust nog de paal en na de onderbreking was Firmin Ndombe Mubele verantwoordelijk voor de 0-2. Hij nam een lange bal fantastisch aan en wipte het leer subtiel over keeper Cédric Mensah. Togo gaf zich niet gewonnen en vond de aansluiting dankzij Kodjo Laba. Emmanuel Adebayor liet een grote kans op de gelijkmaker onbenut, waarna Paul-José M'Poku de eindstand bepaalde met een vrije trap die via de lat binnenzeilde.