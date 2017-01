Beto: ‘Ik had meer kansen willen krijgen bij PSV’

Luiz Humberto Da Silva Silva, kortweg Beto da Silva, is officieel speler van Grêmio. De transfer werd vrijdag al afgerond, maar de twintigjarige linksbuiten heeft nu ook daadwerkelijk zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen gezet.

“Ik heb bij PSV niet de kansen gekregen die ik wilde krijgen”, zei de Peruviaan op de persconferentie. “Ik had er meer van verwacht, maar heb er tegelijkertijd veel geleerd en ben nu klaar voor deze nieuwe uitdaging. Ik ben blij dat ik in een team kom te spelen dat erg veel kwaliteit heeft. Ik ga alles geven om goed in het team te kunnen passen.”

“Tegen de supporters van Grêmio zeg ik: ik ben blij om hier te zijn en hopelijk gaan we met deze grote club veel prijzen winnen”, vertelde Beto, die zijn debuut in het eerste elftal van PSV nooit wist te maken. De deal leverde PSV overigens naar verluidt vier ton op.