‘Ik wil net als Thierry Henry een legende worden bij Arsenal’

Mohamed Elneny is vastberaden om te slagen bij Arsenal. De middenvelder maakte een jaar geleden voor naar verluidt circa zesenhalf miljoen euro de overstap van FC Basel naar de club uit Londen en hoopt in het Emirates Stadium uit te groeien tot een legende, zo vertelt Elneny aan de Daily Mail.

“Ik wil bij deze club een legende worden, zoals Thierry Henry. Niet exact natuurlijk, want ik heb mijn eigen persoonlijkheid en karakter. Ik wil in ieder geval onderscheidend zijn ten opzichte van de spelers die hier voor mij zijn geweest. Ik wil een legende van Arsenal worden, dat is mijn doel”, aldus de Egyptisch international.

De 24-jarige Elneny kwam tot dusverre tot 35 wedstrijden in het eerste elftal van Arsenal en daarin kwam hij tot één doelpunt en drie assists. Met Arsenal staat hij momenteel, na 22 speelronden, op de tweede plaats in de Premier League.