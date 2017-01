‘De Chinese Droom’ - Het miljoenencontract van ‘De Koning van Yue Xiu’

KANTON - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping van de Communistische Partij in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de nieuwe rubriek ‘De Chinese Droom’ zal Voetbalzone van tijd tot tijd bericht doen over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering V: over het topcontract van Eran Zahavi.



Ajax liet in juli een statement uitgaan waarin men vertelde dat Arek Milik bij de club zou blijven, maar precies drie weken later werd er een akkoord bereikt met Napoli. De Amsterdammers leken de transfersom met dat statement enkel op te hebben willen drijven en zouden achter de schermen ook al wekenlang bezig zijn geweest met een eventuele vervanger voor de Pool. Ajax wist Bertrand Traoré uiteindelijk te huren van Chelsea, maar ook Eran Zahavi zou in de belangstelling hebben gestaan van de Amsterdammers. Hij werkte vorig seizoen nog bij Maccabi Tel Aviv samen met trainer Peter Bosz.

De geruchten over een transfer van Zahavi naar Ajax werden voornamelijk aangewakkerd door de Israëlische pers, maar de 32-voudig international van Israël leek zelf ook wel wat te zien in een overstap naar de huidige nummer twee van de Eredivisie. “Ajax is natuurlijk een van de grootste clubs van de wereld, een van de meest gedecoreerde clubs in Europa”, zei hij eind mei in een interview met ONE. “Het is het neusje van de zalm, maar ik herhaal dat er nog geen aanbieding op tafel ligt. Wat ik zelf wil? Ten eerste heb ik nog een contract met Maccabi en ben ik gelukkig bij de club.”

“Als een club mij wil hebben, kan ik pas zeggen hoe of wat. Als ik een aanbieding van Ajax krijg, zou niemand mij hier vertellen dat ik niet zou moeten gaan. Maar het is dat je over Ajax begint, anders had ik er ook niets over gezegd. Ik heb namelijk geen aanbieding gekregen, er speelt niets”, aldus de man die vorig seizoen 27 keer scoorde in 26 competitiewedstrijden. Concreet leek de belangstelling maar niet te worden en Ajax kon Zahavi definitief vergeten toen hij eind juni tekende bij Guangzhou R&F, de club van vastgoedgigant R&F Properties. Daar lijkt Zahavi voorlopig ook niet weg te gaan en te slaan, want hij verlengde dinsdag zijn contract met twee jaar en ligt er nu tot 2021 vast.

“We hebben goed nieuws. Onze koning van de Yue Xiu-heuvel, Eran Zahavi, heeft zijn contract officieel tot het einde van 2020 verlengd. Zahavi blijft het blauwe shirt van de R&F zodoende dragen en zal blijven vechten voor onze supporters”, zo valt er in het statement te lezen. Zahavi had niet veel tijd nodig om uit te groeien tot een publiekslieveling, want hij was bij zijn debuut goed voor een doelpunt en een assist en staat inmiddels op zeventien treffers en zes assists in nog maar negentien wedstrijden. Guangzhou R&F is als de dood dat de smaakmaker wordt weggekocht en heeft daarom een gelimiteerde transfersom van circa 37 miljoen euro in het contract laten opnemen.

Zahavi wordt financieel ook niet slechter van de nieuwe voorwaarden, want Israëlische media melden dat hij ruim 6,9 miljoen euro op jaarbasis gaat verdienen in Kanton. Dat betekent een salarisverhoging van vijftig procent. Dat is bovendien nog niet alles, want Zahavi krijgt er per doelpunt ook nog een bonus bij. Guangzhou R&F kan zich dergelijke vergoedingen veroorloven dankzij R&F Properties, dat de club in 2011 voor 19,8 miljoen euro overnam. De ploeg heette toen nog Shenzhen Phoenix, maar werd hernoemd naar de nieuwe eigenaar. Sinds de samenwerking met R&F zijn de financiële problemen verleden tijd. Er werden namen gehaald als Yakubu Aiyigbeni, Jeremy Bokila en coach Sven-Göran Eriksson, maar Zahavi is waarschijnlijk de grootste ster die tot dusver voor R&F gevoetbald heeft.

Zahavi geniet in zijn vaderland een heldenstatus, maar in Europa is hij nog altijd niet heel bekend. In Nederland weet in ieder geval één persoon als geen ander wat de ‘Koning van de Yue Xiu-heuvel’ in zijn mars heeft: “Als Zahavi Nederlands was geweest, dan had hij voor het Nederlands elftal gespeeld, geen twijfel over mogelijk”, zei Bosz in april. “Hij is 28 jaar en maakt niet alleen doelpunten, maar creëert ook veel kansen. Dat is een geweldige kwaliteit. Dat soort spelers kan niet alleen voor Oranje nuttig zijn, maar voor iedere club in een grote competitie. Ik weet niet hoe hij zich er vervolgens zou ontwikkelen, maar weet wel dat hij een geweldige doelpuntenmaker is.”