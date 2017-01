Fraser ontsnapt: ‘Er zijn geen regels voor, dus de aanklager kan niks doen’

Henk Fraser haalde afgelopen zaterdag een bekende truc uit. Hij liet doelman Eloy Room een blessure veinzen, zodat hij zijn elftal bij elkaar kon roepen en instrueren. In zijn tijd bij ADO Den Haag deed Fraser dit eerder, maar de aanklager betaald voetbal stelt geen onderzoek in naar de trainer van Vitesse.

“Er zijn geen regels voor, dus de aanklager kan niets doen”, laat de KNVB weten tegenover Voetbal International. Om die reden kan de aanklager geen onderzoek instellen naar de truc van Fraser, zoals dat ook anderhalf jaar geleden al niet kon toen hij hetzelfde deed als trainer van ADO Den Haag. Daar is de oefenmeester van op de hoogte, zo zei hij zaterdag tegen FOX Sports. “Het past volgens mij binnen de regels en dan moet je daar gebruik van maken. Wat men daar verder van vindt, maakt me niet uit.”

Ook Coaches Betaald Voetbal (CBV) zal Fraser niet op de vingers tikken. De belangenorganisatie loopt tegen hetzelfde aan als de KNVB. “Het siert Henk dat hij zo eerlijk is. In mijn ogen doet hij niemand tekort, ook collega-trainers niet”, zegt CBV-directeur Gerard Marsman. “Ik ben er sowieso voorstander van om dit soort zaken op de agenda te zetten. We moeten daarentegen ook oppassen dat we niet bij elke blessure gaan twijfelen aan de integriteit van de spelers. Het is een interessant vraagstuk.”