‘Xhaka werkt zich opnieuw in de nesten en vertoeft avond op politiebureau’

Het loopt voor Granit Xhaka vooralsnog niet op rolletjes in Engeland. De middenvelder van Arsenal ontving afgelopen zondag zijn tweede rode kaart van het seizoen in het duel tegen Burnley. Nu zou de Zwitser ook nog eens in aanraking zijn gekomen met de politie, zo melden Engelse media.

Xhaka was maandag op vliegveld Heathrow om zijn vriend Leonard Lekaj weg te brengen. Hij was echter te laat om in te checken en miste daardoor de vlucht die hem naar Duitsland had moeten brengen. Dat maakte Xhaka furieus en hij ging verhaal halen bij de balie van British Airways. Daar zou de speler van Arsenal een baliemedewerker hebben uitgemaakt voor fucking white bitch.

Daarop werd de politie erbij gehaald, die op Heathrow met getuigen spraken. Volgens de politie is de verdachte toen niet gearresteerd, maar vrijwillig meegegaan naar het politiebureau. Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar de zaak, maar in de media wordt gesuggereerd dat Xhaka een aanklacht wegens racisme tegemoet kan zien. Het is niet de eerste keer dat de middenvelder dit seizoen in opspraak komt. Bij Arsenal pakte hij al twee rode kaarten, terwijl hij ook bij de nationale ploeg van Zwitserland onlangs van het veld werd gestuurd. Trainer Arsène Wenger heeft naar verluidt al met Xhaka gesproken over zijn misdragingen in het veld.