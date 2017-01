Bosz krijgt tegenvallende statistiek voorgeschoteld: ‘Dat is te veel’

Lasse Schöne liet zondag tegen FC Utrecht (0-1) een strafschop onbenut. Het was al de vierde penalty van dit seizoen die Ajax geen doelpunt opleverde in de Eredivisie, en dat terwil de ploeg van trainer Peter Bosz er zeven mocht nemen. Bosz vindt dat zijn ploeg niet goed omgaat met de buitenkansjes en heeft de oplossing in huis: "De speler aanwijzen die ze er wel in schiet."