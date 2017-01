Voormalig suikeroom Roda: ‘Ik ben heel blij dat ze iets hebben gevonden’

Aleksei Korotaev nam dinsdag een deel van de aandelen van Roda JC over. Door de investeringen van de Zwitserse Rus wordt er financieel meer mogelijk voor de Limburgse club. Voormalig geldschieter Nol Hendriks denkt dat het een goede zaak is dat de investeerder geld in Roda stopt.

“Mijn eerste gevoel zegt dat dit er heel goed uitziet voor Roda JC”, zegt Hendriks in gesprek met Voetbal International. “Ik heb begrepen dat het geld al binnen is en dat het ook direct geïnvesteerd kan worden. Ik ben heel blij dat ze iets hebben gevonden. Bovendien is het goed dat het niet om een meerderheidsbelang gaat. Was dat wel het geval, dan zie je sponsoren meteen weglopen. Nu kunnen ze samen aan Roda bouwen.”

Hendriks was jarenlang geldschieter van Roda JC. De laatste jaren heeft de 79-jarige zakenman zijn financiële betrokkenheid afgebouwd. "Vorig jaar heb ik voor het laatst geïnvesteerd. Destijds heb ik de club gesponsord. Ik ga niet meer naar uitwedstrijden. Toch blijft het moeilijk: Roda is toch een soort derde kind”, stelt Hendriks, die de club wel kritisch blijft volgen. “Het is momenteel een ramp. In de voorbereiding heb ik al gezegd dat dit Roda samen met Go Ahead Eagles tegen degradatie zou strijden.”