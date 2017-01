Zware knieblessure betekent einde seizoen voor pechvogel Willem II

Bartholomew Ogbeche komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Willem II, zo meldt de club op zijn website. Uit onderzoek is gebleken dat de Nigeriaanse spits in het thuisduel tegen NEC de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd.

Komende tijd zal Ogbeche een operatie ondergaan, waarna een revalidatie van zes tot negen maanden wacht. Het is niet de eerste langdurige blessure die de spits oploopt als speler van Willem II. Vlak nadat hij vorig seizoen over kwam van Cambuur, liep Ogbeche een schouderblessure op. Ook aan dat kwetsuur moest hij toen geopereerd worden en de spits ontbrak bijna de gehele tweede seizoenshelft.

Zo kwam de Nigeriaan tot slechts zeventien wedstrijden in het shirt van Willem II, in één jaar tijd. Vorige winter maakte Ogbeche de overstap van Cambuur naar Tilburg. Voordat hij in Nederland terechtkwam, speelde hij voor een groot aantal clubs in het buitenland. Onder meer Paris Saint-Germain, Middlesbrough en Real Valladolid staan op zijn CV.