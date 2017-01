Italiaanse laagvlieger alweer toe aan vierde trainer van het seizoen

Palermo kan weer eens op zoek naar een nieuwe trainer. Eugenio Corini is opgestapt na tegenvallende resultaten, i Rosanero staan op de voorlaatste plaats in de Italiaanse Serie A. Davide Ballardini zou volgens Italiaanse media nu de nieuwe trainer op Sicilië worden en is daarmee alweer de vierde dit seizoen.

Overigens zijn trainerswisselingen bij Palermo niet bepaald uniek. Vorig seizoen stonden er negen verschillende trainers voor de spelersgroep. Een belangrijke oorzaak daarvan is de flamboyante voorzitter van Palermo, Maurizio Zamparini. Hij heeft er niet bepaald moeite mee om een trainer te ontslaan. In zijn gehele loopbaan, waarin hij ook bij Venezia werkte, versleet hij 61 trainers.

Corini werd dinsdag dus de zestigste oefenmeester die het veld moet ruimen onder het bewind van Zamparini. Opvallend is nu dat Ballardini de opvolger wordt van Corini, die pas sinds november werkzaam was bij Palermo. Hij stond namelijk aan het begin van het seizoen al aan het roer op Sicilië, maar moest destijds plaatsmaken voor Roberto De Zerbi.