Ex-Ajacied speelt voor het eerst in twintig maanden: ‘Had overal mogen zijn’

Nicolai Boilesen maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar FC Kopenhagen. Afgelopen zaterdag maakte de verdediger pas zijn eerste minuten in het shirt van de Deense topclub. Hij speelde 45 minuten in een oefenwedstrijd tegen het Zweedse Halmstads BK.

De laatste wedstrijd van Boilesen dateerde van 17 mei 2015, toen hij met Ajax verloor van FC Dordrecht (2-1). Doordat de Deen zijn contract in Amsterdam niet wilde verlengen, werd hij door Frank de Boer uit de selectie gezet. Mede hierdoor kwam hij afgelopen seizoen tot geen enkel officieel duel. “Mijn eerste wedstrijd in twintig maanden, dus dit is lekker”, zei Boilesen na de oefenwedstrijd tegen Halmstads BK op de website van FC Kopenhagen.

“Wat mij betreft hadden we overal kunnen spelen, ik was toch wel blij geweest. Het is fantastisch op weer een wedstrijd te kunnen spelen. Maar dat mijn eerste wedstrijd hier was, maakt het extra mooi”, doelt de verdediger op de thuishaven van FC Kopenhagen, Telia Parken, waar de oefenwedstrijd gespeeld werd. “Ik kijk uit naar de mooie wedstrijden die ik hier ga spelen.”