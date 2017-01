Ajax legt jonge Poolse doelman voor tweeënhalf jaar vast

Ajax heeft zich per direct versterkt met Mateusz Gorski. De 16-jarige Poolse doelman heeft in Amsterdam een contract getekend voor tweeënhalf jaar. Gorski komt over van FC Wroclaw Academy, waar hij in de onder-19 speelde.

In welk elftal hij bij Ajax gaat spelen, is vooralsnog niet duidelijk. In Polen keepte de doelman dit seizoen dertien wedstrijd in de A1 van FC Wroclaw Academy. In februari wordt Gorski zeventien.

Gorski ligt tot de zomer van 2019 vast in Amsterdam. Ajax mocht de Poolse doelman niet langer aan zich binden. Dit heeft er mee te maken dat spelers onder de achttien jaar een contract voor maximaal drie jaar mogen tekenen.