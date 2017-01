Zwitserse Rus steekt miljoenen in Roda JC

Roda JC is deels in handen gekomen van Aleksei Korotaev, zo meldt de club op zijn website. De Zwitserse Rus heeft een deel van de aandelen van de Limburgse club overgenomen, maar Frits Schrouff houdt voorlopig de meerderheid van de aandelen in bezit. Korotaev wil met zijn miljoenen de begroting van Roda opschroeven en van de club een stabiele subtopper maken.

Op dit moment bedraagt die tien miljoen euro, maar met de miljoenen van Korotaev moet de begroting toenemen naar zo’n vijftien tot twintig miljoen euro, zo weet L1 te melden. Het extra geld moet onder meer gestoken worden in de jeugdopleiding. Er komt ook per direct geld vrij om deze winter versterkingen naar Kerkrade te halen. Op termijn moet Roda JC zo een stabiele subtopper in de Eredivisie worden.

Korotaev is woonachtig in Dubai, voormalig schoonspringer en liefhebber van voetbal. Zijn geld is in Kerkrade inmiddels al ontvangen. Roda kan de versterkingen goed gebruiken, want momenteel staat het elftal van trainer Yannis Anastasiou laatste in de Eredivisie. De investeerder neemt een deel van de aandelen van Schrouff over, die Roda in 2015 overnam. Hij had de wens dat zijn financiële betrokkenheid te verminderen.

"Op de manier waarop ik Aleksei heb leren kennen heeft hij dezelfde speerpunten bij de toekomst van de club die ik bij mijn participatie voor ogen had. De aandacht voor de voetbalacademie en de terugkeer van sportieve successen wordt nu onze gezamenlijke uitdaging", zegt Schrouff op de website van Roda. Algemeen directeur Wim Collard vult aan. "Korotaev heeft uitgesproken ambities met onze club en voor hem blijft de stevige regionale verankering het belangrijkste."