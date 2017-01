PSV’er krijgt hulp van Shevchenko: ‘Ik luister goed naar alles wat hij zegt’

Oleksandr Zinchenko ging mei vorig jaar de boeken in als de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Oekraïense nationale ploeg en de PSV’er, die momenteel gehuurd wordt van Manchester City, pakte dat record af van niemand minder dan Andriy Shevchenko. De AC Milan-icoon is momenteel de bondscoach van het Oost-Europese land en dat is voor Zinchenko een hele belevenis.

“Het was mijn droom en blijft mijn droom om ooit zo goed te worden als hij. Maar ik ken Shevchenko en weet dus dat ik nog ontzettend hard moet werken om zijn niveau te evenaren”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. “Hij is zonder twijfel de meest getalenteerde Oekraïense voetballer ooit. Een legende. Het maakt me trots dat hij zo'n belangrijke rol speelt in mijn carrière. Ik luister heel goed naar alles wat hij tegen me zegt. Zijn tips en adviezen tijdens trainingen bij de nationale ploeg zijn ongelooflijk waardevol voor mij.”

Zinchenko noemt Shevchenko een moderne trainer, die er alles aan doet om zijn opvattingen over te brengen op de spelersgroep. Voor de veertigjarige oud-spits, die tijdens zijn loopbaan naast de kleuren van i Rossoneri ook die van Dinamo Kiev en Chelsea verdedigde, is zijn bondscoachschap de eerste keer dat hij als trainer op eigen benen staat. Hij werkte eerder wel als assistent bij de nationale ploeg van zijn land.