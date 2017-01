Pastoor moet twee wedstrijden toekijken wegens ‘onbehoorlijk gedrag’

Alex Pastoor zal het bekerduel met FC Volendam en de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II aan zich voorbij moeten laten gaan. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de trainer van Sparta Rotterdam namelijk een schorsing van twee wedstrijden, plus één wedstrijd voorwaardelijk, opgelegd wegens ‘onbehoorlijk gedrag’.

Pastoor werd afgelopen weekend tijdens de wedstrijd tegen AZ in de blessuretijd door scheidsrechter Dennis Higler naar de tribune gestuurd, waarvandaan hij nog wel zag hoe Mathias Pogba in extremis een punt voor de Rotterdammers uit het vuur sleepte. De aanklager betaald voetbal deed de oefenmeester maandag een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, dat door Pastoor afgewezen werd.

De tuchtcommissie houdt nu dus vast aan die straf vanwege ‘onbehoorlijk en buitengewoon ongepast gedrag, namelijk het uiten van dreigende of intimiderende taal in de richting van de vierde official’, zo valt op de website van de KNVB te lezen. Pastoor kan nog wel in hoger beroep gaan tegen de sanctie.