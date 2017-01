‘De KNVB Beker is het doel, ik wil sterven voor deze wedstrijden’

Guram Kashia kwam zeven jaar geleden met torenhoge ambities naar Vitesse, maar de Georgiër is er nog altijd niet in geslaagd om een prijs te winnen met de Arnhemmers. Zijn ploeg neemt het donderdag in de kwartfinale van de KNVB Beker op tegen titelhouder Feyenoord en de aanvoerder van Vitesse wil er alles aan doen om de halve eindstrijd te bereiken.

“Ik wil sterven voor deze wedstrijden”, laat hij in gesprek met Omroep Gelderland weten. “Het doel is de beker naar Arnhem te krijgen en dan ben ik na zoveel jaar Vitesse misschien wel een legende.” Kashia denkt dat de beker de enige kans is voor Vitesse om dit seizoen met een prijs af te kunnen sluiten: “In de Eredivisie de top drie halen is moeilijk voor ons. We hebben nu niet het team dat kampioen kan worden.”

“De KNVB-beker is daarentegen wel een optie. Kijk naar FC Groningen en PEC Zwolle, die konden de beker ook winnen”, zag hij in de afgelopen jaren. Daarvoor zal eerst wel moeten worden afgerekend met Feyenoord, dat de beker afgelopen seizoen wist te winnen. Kashia weet dat het geen eenvoudige klus zal worden om de koploper van de Eredivisie uit het bekertoernooi te stoten, maar hij denkt dat het met de steun van een vol Gelredome wel mogelijk is.