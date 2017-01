‘Een carrière bij Ajax en Dortmund zou als teleurstellend worden ervaren’

Martin Ödegaard kon als jong talent naar vrijwel iedere Europese topclub. Ook Ajax zat achter het Noorse wonderkind aan, maar hij liet zijn keuze vallen op Real Madrid. Het was een beslissing die vooralsnog niet goed uitpakte. Met sc Heerenveen heeft hij een stap terug gedaan, om in de Eredivisie de komende anderhalf jaar veel ervaring op te doen. In zijn geboorteland zijn de verwachtingen nog altijd hoog en verwacht men dat hij alsnog zal slagen bij de Koninklijke.

"In Noorwegen wordt verwacht dat hij in het eerste elftal van Real Madrid gaat spelen. Alle Noren zijn gek van hem omdat hij zo begaafd en down to earth is", zegt de Noorse sportjournalist Espen Hartvig tegenover het Dagblad van het Noorden. "Martin is een balletdanser op het voetbalveld. Een carrière bij bijvoorbeeld Ajax en Borussia Dortmund zou door veel Noren als teleurstellend worden ervaren."

Ödegaard, tot de zomer van 2018 gehuurd van Real Madrid, maakte zijn debuut tegen ADO Den Haag en viel afgelopen weekend nog in tegen PSV. "Hij wordt momenteel misschien gehypet, maar Martin is nu eenmaal een van onze belangrijkste sporters. Noem hem onze Sven Kramer van het voetbal."