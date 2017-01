Vroege uitschakeling favoriet Algerije leidt tot vertrek Leekens als bondscoach

George Leekens is weg als bondscoach van Algerije. De vroege uitschakeling op de Afrika Cup heeft de Belgische trainer doen besluiten op te stappen. Op voorhand was Algerije één van de favorieten voor de eindzege, maar strandden de Woestijnvossen al in de groepsfase.

De twee punten die Algerije bij elkaar sprokkelde bleken niet voldoende voor de volgende ronde. Daarop heeft Leekens zijn ontslag ingediend. Hij was pas sinds eind oktober vorig jaar werkzaam bij de Algerijnse voetbalbond, waar zijn contract doorliep tot medio 2019. "Ik denk dat het voor iedereen het beste is als ik vertrek", aldus Leekens.

Algerije speelde de eerste groepswedstrijd met 2-2 gelijk tegen Zimbabwe, waarna het tweede duel met Tunesië met 0-2 verloren ging. De ploeg van de 67-jarige Leekens, met onder anderen Leicester City-spelers Riyad Mahrez en Islam Slimani, moesten de laatste groepswedstrijd tegen Senegal winnen en hopen op een overwinning van Zimbabwe op Tunesië. Ondanks twee doelpunten van Slimani kwam het team van Leekens niet voorbij Senegal (2-2).