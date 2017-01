‘Barcelona verrast met komst van verdediger uit Schotse tweede klasse’

Barcelona is altijd op zoek naar de grootste talenten en volgens de Daily Mail hebben de Catalanen nu een nieuw pareltje opgedoken in de Schotse Championship. Het Britse medium meldt namelijk dat de zeventienjarige Tony Gallacher van Falkirk op de nominatie staat om nog deze maand naar het Camp Nou te komen.

De talentvolle linksback zou in dat geval in eerste instantie aansluiten bij Barcelona B, in de hoop daar genoeg indruk te kunnen maken om ook een kans te krijgen in de hoofdmacht. Hoeveel de verdediger, die dit seizoen tot nu toe vijf keer in actie kwam in de Schotse tweede klasse, precies moet kosten, is niet bekend.

Barça is overigens niet de enige grote naam die met Callacher in verband wordt gebracht. Manchester United zou de ontwikkeling van de linksachter ook scherp in de gaten houden, terwijl hij eveneens op het lijstje staat bij Stoke City en het Everton van Ronald Koeman.