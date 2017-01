‘Ik vertrouw hen, het is mijn droom om voor altijd bij Barcelona te blijven’

Ivan Rakitic raakte in de afgelopen weken zijn basisplaats bij Barcelona kwijt en de middenvelder werd daarna een aantal keer in verband gebracht met een vertrek naar het Manchester City van Josep Guardiola. De Kroaat kreeg echter speelminuten van Luis Enrique tegen Athetic Club en Las Palmas en verscheen tegen Real Sociedad en Eibar weer aan de aftrap.

Rakitic hoopt zelf dan ook dat hij binnenkort zijn krabbel onder een nieuw contract in het Camp Nou kan zetten: “Het is mijn droom om hier voor altijd te blijven. Ik heb nog niet de kans gehad om een aanbod af te slaan, aangezien we nog steeds in gesprek zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik hier kan blijven. Ik vertrouw voorzitter Josep Maria Bartomeu en mijn zaakwaarnemer Arturo Canales, zij zijn met elkaar in gesprek.”

“Ik wil Barcelona aan alle prijzen helpen die de club wil winnen, en dat zijn er veel aangezien het de beste club ter wereld is”, gaat Rakitic verder. Tegen Eibar zakte hij na het uitvallen van Sergio Busquets wat verder terug op het middenveld en vanuit die positie zag hij hoe Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar excelleerden: “Die drie die bij ons voorin lopen lijken van een andere planeet te komen. We genieten ervan en iedereen draagt zijn steentje bij om hen te helpen.”