VIDEO - De hoogtepunten van de jarige Luis Suárez in het tenue van Ajax

Luis Suárez viert vandaag zijn dertigste verjaardag. De aanvaller uit Uruguay is bij Barcelona tot een van de meest trefzekere voetballers ter wereld uitgegroeid, met een gemiddelde van 0,84 doelpunt per wedstrijd. Ajax TV heeft de hoogtepunten van Suárez in het tenue van de Amsterdamse club op een rijtje gezet.