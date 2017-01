Neuer: ‘Jammer, maar ik snap dat hij graag naar de Premier League wilde’

Swansea City is na Francesco Guidolin en Bob Bradley met Paul Clement al aan zijn derde trainer van het lopende seizoen bezig en de Engelsman behaalde afgelopen weekend door de verrassende zege op Liverpool zijn eerste driepunter in Wales. Clement was hiervoor werkzaam als assistent van Carlo Ancelotti bij Bayern München en Manuel Neuer denkt dat de trainer alles in zich heeft om te slagen in de Premier League.

“Het is jammer dat hij weg is, maar ik snap natuurlijk dat Clement een aanbieding uit de Premier League niet af wilde slaan”, vertelt de doelman in gesprek met The Set Pieces. “We weten dat hij een geweldige kerel is, die veel voor ons team heeft betekend. Hij heeft zijn verantwoordelijkheden gepakt bij Bayern, heeft veel met de spelers gesproken en ik denk dat hij Swansea verder kan helpen.”

Voor Clement is zijn hoofdtrainerschap bij the Swans de tweede keer dat hij op eigen benen staat. De 45-jarige trainer was eerder al de eindverantwoordelijke bij Derby County, terwijl hij ook bij onder meer Chelsea, Paris Saint-Germain en dus Bayern als rechterhand van Ancelotti fungeerde. Hij staat door de overwinning op the Reds met Swansea momenteel op de zeventiende plaats in de Premier League, op twee punten boven de rode streep.