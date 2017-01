Klopp: ‘Ik ga hem helpen om een zo goed mogelijke trainer te worden’

Steven Gerrard kondigde vorig jaar zijn afscheid aan en afgelopen week werd duidelijk dat de Liverpool-icoon weer bij zijn oude club aan de slag gaat. De oud-middenvelder begint volgende maand als jeugdcoach bij zijn grote liefde en zal daar zoveel mogelijk steun krijgen van hoofdtrainer Jürgen Klopp.

“We hebben een lang en goed gesprek gehad”, liet de Duitser optekenen tijdens een perspraatje. “Jullie weten nog beter dan ik dat hij een geweldige kerel is en het was belangrijk om door te krijgen wat Steven precies wil. Hij vertelde mij dat hij in de toekomst aan de slag wil als trainer, dat is cool. Ik heb van mijn kant laten weten dat ik hem op alle mogelijke manieren wil helpen, om te zorgen dat hij de beste trainer wordt die hij kan zijn. Ik ben er klaar voor en ik doe het graag.”

De 36-jarige Gerrard maakte in 1998 zijn officiële debuut voor Liverpool en bleef tot het einde van het seizoen 2014/15 actief op Anfield. Hij speelde meer dan vijfhonderd wedstrijden voor the Reds en won met de club onder meer een Champions League, UEFA Cup en tweemaal de FA Cup.