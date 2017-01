‘Als Barcelona komt ben ik weg bij AZ, maar anders niet’

Ridgeciano Haps is een van de meest begeerde spelers van de Eredivisie. Clubs als Ajax, Lille en Newcastle United keken eerder dit seizoen al met meer dan gemiddelde belangstelling naar de verrichtingen van de linkspoot in het tenue van AZ. Haps werd als tiener uit de jeugdopleiding van Ajax gezet en belandde via enkele omwegen in Alkmaar.

Haps, 23 jaar, maakte in januari 2014 de tijdelijke overstap van AZ naar Go Ahead Eagles. Hij ziet zich nu niet in de winter uit Alkmaar vertrekken. "Als Barcelona komt ben ik weg, maar anders niet. Ik hou me verder niet bezig met wie er allemaal op de tribune zitten voor mij", zo verzekert de verdediger in gesprek met Goal.

Haps wil sowieso een mooi seizoen met AZ beleven. "Het liefst word je kampioen, maar de KNVB Beker winnen is toch wel een groot doel. Een prijs winnen en Europees voetbal halen, dan is het seizoen geslaagd."