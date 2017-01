‘Chelsea ontvangt bod en biedt Ajax en Krul oplossing’

Tim Krul is in beeld bij Chelsea, zo meldt onder meer the Guardian. De Londense club zou een bod van ongeveer twaalf miljoen euro van Bournemouth op Asmir Begovic hebben ontvangen. Laatstgenoemde is de stand-in van Thibaut Courtois en wil graag weer wekelijks in actie komen.

Chelsea staat welwillend tegenover het vertrek van Begovic, indien men ook in staat is om voor het einde van de winterse transfermarkt een capabele vervanger aan te trekken. Krul is een van de kandidaten om de plek van de Bosnisch international in het keepersgilde van the Blues in te nemen. Krul maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Newcastle naar Ajax, waar hij het laatste deel van zijn revalidatie van een zware knieblessure afmaakte. Tijdens deze periode zag de Oranje-international echter hoe André Onana zijn kans greep en inmiddels de status van onomstreden nummer één van Ajax heeft verworven. Krul speelde tot dusver geen enkel officieel duel voor de hoofdmacht van Peter Bosz.

Krul wil keepen en mag, omdat hij dit seizoen geen minuut voor Newcastle United speelde, binnen dezelfde voetbaljaargang voor een andere club uitkomen. De 28-jarige Oranje-international heeft bij the Magpies nog een contract tot de zomer van 2018.