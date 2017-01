‘Een bijzondere speler, net achttien jaar en nu al zo bepalend voor het elftal’

Voetbalminnend Volendam voorspelt een glansrijke toekomst voor Joey Veerman. De net achttien jaar geworden middenvelder is het allergrootste talent in de selectie van de Jupiler League-club en inmiddels ook een van de smaakmakers van het op een na hoogste niveau. Voormalig Europees kampioen Arnold Mühren geniet van de tiener. "Het is een bijzondere speler", zo erkent de oud-international in De Telegraaf.

"Hij is net twee maanden achttien jaar en nu al zo bepalend voor het elftal. Dat zegt wel wat natuurlijk. Naast het feit dat hij oog heeft voor diepte, over een goede techniek beschikt en kan scoren, vind ik het ook mooi dat hij brutaliteit in zijn spel legt", zo stelt Mühren, die tegelijkertijd benadrukt dat er ook niet te hoog van de toren moet worden geblazen. Kees Kwakman noemde Veerman de beste Volendam-speler sinds Wim Jonk. "Het hele team reageert op wie hij is. Dat is best interessant voor een jongen van achttien", zo laat Jonk op zijn beurt aan het dagblad weten.

Jonk voorziet echter dat tegenstanders zich zullen gaan wapenen tegen Veerman. "Dan wordt het lastiger en is het de bedoeling dat je op een volgend niveau terechtkomt om je tegenstander te kunnen blijven verrassen. Bovendien gaan mensen iets van je vinden en krijgen ze een verwachtingspatroon, waardoor de druk hoger wordt." Johan Steur, assistent-trainer van FC Volendam, is op trainingen veel bezig met Veerman, die in verdedigend en fysiek opzicht nog een stap moet maken. "Maar als hij met beide benen op de grond blijft staan en zichzelf in dit tempo blijft ontwikkelen, verwacht ik ook wat dat betreft geen problemen. Er zit een goede kop op."