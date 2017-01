Zoet staat tussen wereldtoppers: ‘Zoiets is niet alleen een verdienste van mij’

Jeroen Zoet was tot de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (4-3) de doelman met de beste individuele statistieken qua aantal tegengoals in de zestien grootste Europese competities. Geen enkele keeper met vijftien of meer wedstrijden achter zijn naam had minder goals tegen dan de sluitpost van de Eindhovense club.

Zoet relativeert dergelijke statistieken. "Zoiets is niet alleen een verdienste van mij, maar zeker ook van de jongens die voor me staan, tot aan Luuk de Jong aan toe. Het begint allemaal met de manier waarop we als team druk zetten", zo stelt de doelman dinsdag in gesprek met De Telegraaf. Zoet vindt statistieken leuk, maar ook niet meer dan dat. Hij maakt zich er zeker druk om. "Niet toen ik er maar zeven tegen had en ook niet nu het er tien zijn. Ons doel is kampioen worden."

"Als dat niet lukt en ik heb wel fantastische statistieken, dan voelt dat als een grote smet. Ik heb liever mindere persoonlijke statistieken, maar wel de titel." Het gemiddelde aantal tegengoals van Zoet ligt voorlopig lager dan in zijn eerste jaar als eerste doelman van PSV. Toch ziet hij dingen die beter kunnen. "Als dat niet zo was, speelde je niet bij PSV, maar ergens anders."