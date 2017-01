Yaya Touré sloeg vijf ton per week af: 'Ik zie er toch jong uit, niet?

Yaya Touré wil zijn actieve loopbaan in Engeland afsluiten. De middenvelder van Manchester City is van mening dat collega-voetballers alleen voor het geld naar China gaan. De 33-jarige Ivoriaan sloeg, volgens Britse media, recent een voorstel uit China van een half miljoen euro per week af. Touré staat al enkele jaren voor een bedrag van 260.000 euro per week op de loonlijst van the Citizens.

Hoewel Touré een aflopend contract heeft en hij zeer populair is in China, ziet hij naar eigen zeggen geen reden om in de Chinese Super League aan de slag te gaan. "Ik naar China? Ik zie er toch nog jong uit, niet? Ik wil in Europa blijven spelen, vooral in Engeland. Dat wil ik de komende jaren blijven doen. Het is mijn idee om in Engeland te blijven. Als ik naar China zou gaan, zou ik daar uiteindelijk boos worden."

"Speel je voetbal omdat je van voetbal houdt, of speel je voetbal omdat je geld wilt verdienen? Wat is je doel?", vraagt Touré zich openlijk af. "Ik wil gewoon voetballen, daar geniet ik van. Ik houd van voetbal. Ik geniet ervan om mijn ploeggenoten te helpen, om tegen belangrijke voetballers en topclubs te spelen. Dat wil ik blijven doen. Sommige voetballers willen iets anders. Maar ik wil gewoon blijven voetballen."

Touré kwam zeven jaar geleden over van Barcelona, waar hij ook al met Josep Guardiola werkte. De twee werden afgelopen zomer met elkaar herenigd, maar Touré kende vanwege zijn mondige zaakwaarnemer een stroeve start onder de Spanjaard. Inmiddels heeft hij zich weer in de basis gespeeld en kijkt hij vol bewondering naar Zlatan Ibrahimovic van stadsgenoot Manchester United. "Kijk naar mijn vriend Zlatan. Hij is 35 jaar en wie weet gaat hij nog... drie jaar door?"

"Hij heeft dezelfde mentaliteit als ik. Een topvoetballer, een kampioen die van voetbal houdt. Voetbal komt op de eerste plaats. Al het andere is een extra. Je kan ook voor topclubs spelen en veel geld verdienen. Maar degenen die naar China gaan... Ik denk gewoon niet zo over voetbal. Ja, ik wil absoluut bij Manchester City blijven."