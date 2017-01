Ibrahimovic verontwaardigd: ‘Noem eens één iemand als hij, zeg op’

Zlatan Ibrahimovic verbaast zich over het gebrek aan waardering voor Wayne Rooney in Engeland. De aanvoerder van Manchester United kroonde zich zaterdag tot clubtopscorer aller tijden, door uit een prachtige vrije trap de 1-1 te maken tegen Stoke City. Ibrahimovic merkt desondanks verdeeldheid over zijn ploeggenoot.

"Hij is een complete voetballer", vertelt de Zweed aan RTE. "Buiten het veld is hij een echte leider en binnen de lijnen beheerst hij alles. Hij schiet zijn ploeggenoten te hulp en dat is een enorme kwaliteit. Hij weet hoe je doelpunten maakt en assists geeft, hij werkt hard en hij heeft een goede houding. Iedereen kent Wayne, maar dit land moet hem gaan waarderen. Ik zie op dit moment geen andere spitsen zoals hij. Noem er eens één, zeg op. En dan zijn jullie nog steeds niet tevreden."

Rooney maakte op bezoek bij Stoke zijn 250ste doelpunt in dienst van the Red Devils. Daarmee passeerde hij Sir Bobby Charlton als clubtopscorer. "Het is ongelooflijk wat hij allemaal heeft gepresteerd", vindt Ibrahimovic. "Hij is nu clubtopscorer aller tijden en ik ben heel blij voor hem. Het is echt iets groots. Er hebben hier heel veel topspelers gevoetbald en zijn naam staat bovenaan de lijst. Ik ben er trots op dat ik op hetzelfde veld als hij heb gestaan."