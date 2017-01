Bosz: 'Dat ze allebei pas zeventien jaar zijn, begreep ik pas 's avonds'

Peter Bosz genoot zondagmiddag van Ajax, dat zondag een 0-1 overwinning bij FC Utrecht boekte. Het was voor de Amsterdammers de eerste competitiezege in de Domstad, sinds maart 2009. De oefenmeester vertelde in gesprek met Ajax TV onder meer over de invalbeurten van Justin Kluivert en Matthijs de Ligt, in een kolkende Galgenwaard.