Debacle compleet voor ‘favoriet’ Algerije, doelpuntrijkste duel in Libreville

Algerije werd vooraf beschouwd als topfavoriet voor de Afrika Cup in Gabon, maar de Noord-Afrikanen keren na de groepsfase alweer terug naar huis. Ondanks twee doelpunten van Islam Slimani kwam Algerije maandagavond niet langs Senegal (2-2). Een zege was echter ook niet voldoende geweest, want Tunesië won met 2-4 van Zimbabwe. Het duel in Libreville was het meest doelpuntrijke tot dusver op de eindronde. Senegal en Tunesië stoten samen door naar de kwartfinales; Algerije eindigt als derde met twee punten.

Senegal - Algerije 2-2

Riyad Mahrez en consorten hadden de hoop gevestigd op het 'wonder van Franceville': de ploeg van Georges Leekens moest zelf winnen en was tegelijkertijd afhankelijk van een Zimbabwaanse zege op Tunesië. Geen van beide gebeurde. Algerije kwam wel op voorsprong, dankzij een vroeg doelpunt van Slimani. De aanvaller werkte bij de tweede paal binnen op aangeven van Sofiane Hanni. Mahrez miste een kans op de margeverdubbeling en kort voor rust was het aan de overzijde wel raak. Pape Diop bracht de stand vanaf de rand van het zestienmetergebied in evenwicht. Na rust kwam Slimani weer tot scoren, nadat hij de bal van dichtbij helemaal verkeerd raakte en daarmee de keeper verraste. Het leer werd net achter de lijn weggehaald. Kort daarna werd het alweer 2-2, toen Moussa Sow uithaalde in de linkerhoek.

Zimbabwe - Tunesië 2-4

Niet verliezen was het devies voor Tunesië voor aanvang van het duel en zo geschiedde. Het team van Henryk Kasperczak besliste de krachtmeting in Libreville reeds in de eerste helft. Een van richting veranderd schot van Naim Sliti betekende al na tien minuten de 0-1 en vervolgens kregen ook Youssef Msakni, Taha Khenissi en Wahbi Khazri (vanaf elf meter) het leer nog voor rust achter doelman Tatenda Mkuruva. Zimbabwe, dat alleen een punt pakte in het eerste duel met Algerije (2-2), verdeelde zijn doelpuntenproductie evenredig over beide helften, via Knowledge Musona en Tendai Ndoro.