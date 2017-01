Deulofeu lanceert charmeoffensief: ‘Dit is de grootste club van Italië’

Gerard Deulofeu kan niet wachten om bij AC Milan aan de slag te gaan. De nummer zeven van de Serie A maakte maandag bekend dat de vleugelaanvaller op huurbasis overkomt van Everton. Deulofeu is naar eigen zeggen terechtgekomen bij de grootste club van het land.

"Milan is de meest roemruchte club van Italië", stelt het voormalig Ajax-doelwit in gesprek met Milan TV. "Iedereen weet dat Milan een historische club is. De club heeft zeven keer de Champions League gewonnen, veel topspelers gehad en veel Ballon d'Or-winnaars afgeleverd. Dit is de grootste club van Italië. Over de hele wereld is Milan bekend."

Deulofeu hoopt woensdag al te debuteren, als zijn nieuwe club het opneemt tegen Juventus in de kwartfinale van de Coppa Italia. Dat het voetbal in Italië afwijkt van wat Deulofeu gewend is, erkent hij. "Het spel is heel tactisch. Ik praat vaak met Éver Banega (Internazionale, red.), Cristian Tello (Fiorentina) en Patric (Lazio). Zij hebben me verteld dat er heel goed wordt verdedigd. Ik ben naar Milaan gekomen omdat ik denk dat ik speeltijd kan krijgen. Anders zou ik het niet hebben gedaan."