Megacontract in China ligt klaar voor Daniel Alves

Ninos Gouriye is dichtbij een overstap naar het Deense Vendsyssel FF. De ex-speler van FC Twente en Heracles Almelo zit op een dood spoor bij SC Cambuur en maakte afgelopen week indruk tijdens een proefstage. (TC Tubantia)

Kristoffer Peterson komt bij FC Utrecht niet echt aan spelen toe en kan nu een transfer binnen de Eredivisie maken. Heracles Almelo ziet namelijk wel wat in de komst van de Zweed. (RTV Oost)

Hebei China Fortune, Tianjin Quanjian en Shanghai SIPG hebben belangstelling in de Braziliaanse verdediger van Juventus.